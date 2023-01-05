Эксперт назвал логичной смену бенефициара и отказ от бренда McDonald’s в Казахстане
В сложившейся ситуации смена бенефициара и отказ от бренда McDonald’s в Казахстане выглядит логичным решением, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
«Вполне возможно, что это будет развиваться в той логике, как это произошло в Белоруссии, где франчайзинговый партнер перешел на бренд "Вкусно – и точка". Это позволит решить набор проблем, связанных с производством и логистикой, потому что поставки будут осуществляться с территории России», — отметил эксперт.
По словам Бурмистрова, ключевой проблемой для казахстанского бизнеса была зависимость от поставок полуфабрикатов из России. McDonald's запретил осуществлять закупки в России у «Вкусно – и точка», поэтому нужна была альтернатива, которая оказалась бы существенно дороже.
Переход к бренду «Вкусно – и точка», в свою очередь, станет жизнеспособным решением, потому что сеть ресторанов уже почти восстановила все основные моменты, связанные с меню. «Права на работу в Казахстане — это серьезный актив для McDonald’s. Здесь есть за что побороться, если есть возможность перестройки логистики через другие страны, хотя это выйдет существенно дороже», — заключил Бурмистров.
Агентство Bloomberg писало, что McDonald's может уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок и невозможности закупать мясо в России.
«Ведомости» направили запрос сети быстрого питания «Вкусно – и точка», рестораны которой открылись в России на месте бывшего McDonald’s.
Ранее сегодня стало известно, что сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках. В пресс-службе отметили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
Помимо этого, франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев был арестован 17 марта 2022 г. по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на заявление Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта McDonald’s закрыл рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес McDonald’s был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.