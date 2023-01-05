Эксперт назвал логичной смену бенефициара и отказ от бренда McDonald’s в Казахстане

Переход к бренду «Вкусно – и точка», в свою очередь, станет жизнеспособным решением, потому что сеть ресторанов уже почти восстановила все основные моменты, связанные с меню. «Права на работу в Казахстане — это серьезный актив для McDonald’s. Здесь есть за что побороться, если есть возможность перестройки логистики через другие страны, хотя это выйдет существенно дороже», — заключил Бурмистров.