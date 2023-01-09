«Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии

НПЗ ISAB мощностью переработки 14 млн т в год расположен на востоке Сицилии вблизи города Приоло. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, а также прямогонный мазут. НПЗ выпускает 22% всего производимого в Италии автомобильного топлива. Согласно материалам «Лукойла», поставки сырья на завод идут из стран Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива. При этом весной, по данным газеты La Stampa, завод на 100% снабжался российской нефтью.