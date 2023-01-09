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Бизнес

«Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии

Ведомости

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB в Италии компании G.O.I. Energy, передает пресс-служба российской компании.

«Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 г. после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что G.O.I. Energy сформировала партнерство с трейдером Trafigura «для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения». Трейдер сможет обеспечить непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала.

НПЗ ISAB мощностью переработки 14 млн т в год расположен на востоке Сицилии вблизи города Приоло. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, а также прямогонный мазут. НПЗ выпускает 22% всего производимого в Италии автомобильного топлива. Согласно материалам «Лукойла», поставки сырья на завод идут из стран Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива. При этом весной, по данным газеты La Stampa, завод на 100% снабжался российской нефтью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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