«Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии
«Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 г. после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что G.O.I. Energy сформировала партнерство с трейдером Trafigura «для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения». Трейдер сможет обеспечить непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала.
НПЗ ISAB мощностью переработки 14 млн т в год расположен на востоке Сицилии вблизи города Приоло. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, а также прямогонный мазут. НПЗ выпускает 22% всего производимого в Италии автомобильного топлива. Согласно материалам «Лукойла», поставки сырья на завод идут из стран Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива. При этом весной, по данным газеты La Stampa, завод на 100% снабжался российской нефтью.