«Лукойл» получил контроль в энергокомпании «ЭЛ5-Энерго»

Как писали «Ведомости», ранее из-за антироссийских санкций у «Энел Россия» также возникли проблемы с поставкой оборудования для ветропарков (см. номер от 19 августа 2022 г.). «Энел Россия» подала иск в суд о взыскании 22,9 млрд руб. с «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» («дочка» Siemens Gamesa в России). По мнению «Энел Россия», Siemens Gamesa неправомерно отказалась поставлять оборудование для Кольской ВЭС мощностью 201 МВт. Суд наложил обеспечительные меры на спорное имущество, находящееся на территории стройплощадки ВЭС, но позднее апелляционный суд отказал «Энел Россия» в принятии обеспечительных мер.