«Лукойл» получил контроль в энергокомпании «ЭЛ5-Энерго»
Также «Лукойл» выставил оферту миноритариям «ЭЛ5-Энерго» на выкуп оставшихся акций (15,41 млрд акций, или 43,6%) по 0,48 руб. за штуку. Таким образом, на выкуп акций потребуется до 7,4 млрд руб. Срок принятия этого предложения составляет 70 дней с момента его получения энергокомпанией.
По данным «СПб биржи», акции «ЭЛ5-Энерго» 9 января подешевели на 4,42% к цене закрытия предыдущего дня и торговались по 0,545 руб. за акцию.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. итальянская Enel решила продать свои 56,43% акций российской «дочки» «Энел Россия». В июне Enel объявила о сделке по продаже актива, но она была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа 2022 г. Иностранным инвесторам запретили продавать активы в российском энергетическом секторе без специального разрешения главы государства.
В конце сентября разрешение на сделку было получено, а закрыли ее в октябре. В результате «Лукойл» и «Газпромбанк-Фрезия» (структура Газпромбанка) получили 26,9% и 29,5% акций «Энел Россия» соответственно. Сумма сделки составила около 137 млн евро.
Enel продала все свои генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной генерации (три крупные ГРЭС) и 300 МВт ветровой. Enel оценила убытки от продажи доли в «Энел Россия» в 527 млн евро, говорилось в отчетности компании за первое полугодие 2022 г. В декабре «Энел Россия» была официально переименована в «ЭЛ5-Энерго».
В сообщениях «ЭЛ5-Энерго» и «Лукойла» от 9 января не раскрывается, чьи акции были выкуплены нефтяной компанией. Но процент выкупленных акций в точности соответствует доле, которую получила в результате сделки «Газпромбанк-Фрезия» (29,5%). Представитель «ЭЛ5-Энерго» отказался от комментариев, в «Лукойле» и Газпромбанке не ответили на запросы «Ведомостей».
Как писали «Ведомости», ранее из-за антироссийских санкций у «Энел Россия» также возникли проблемы с поставкой оборудования для ветропарков (см. номер от 19 августа 2022 г.). «Энел Россия» подала иск в суд о взыскании 22,9 млрд руб. с «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» («дочка» Siemens Gamesa в России). По мнению «Энел Россия», Siemens Gamesa неправомерно отказалась поставлять оборудование для Кольской ВЭС мощностью 201 МВт. Суд наложил обеспечительные меры на спорное имущество, находящееся на территории стройплощадки ВЭС, но позднее апелляционный суд отказал «Энел Россия» в принятии обеспечительных мер.