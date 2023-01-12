Казино в России зафиксировали рост посещаемости в новогодние праздники до 36%
Наибольший прирост посетителей был зафиксирован в игорной зоне «Красная Поляна», он составил 36%. В период с 1 по 8 января ее посетили более 32 600 человек, в 2022 г. их число составило около 24 000 человек, следует из данных АИРИС.
Число посетителей других российских игорных зон значительно ниже, однако в них также был отмечен высокий прирост. В частности, игорную зону «Сибирская монета» на Алтае в эти праздники посетили 3900 гостей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Прирост посетителей на 28% был зафиксирован в казино Tigre de Cristal в «Приморье», в которое пришли более 8600 человек в период праздников.
Сейчас в России действует четыре игорные зоны — в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. В последней работает игорная зона «Янтарная», однако данные по ней не были раскрыты. Также в 2023 г. планируется построить пятую игорную зону в Крыму. Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона.
По словам главы АИРИС Дмитрия Афиногенова, на посещаемость игорных зон оказывает влияние как развитие внутреннего туризма, так и малое количество событий в индустрии развлечений в этом году.