Казино в России зафиксировали рост посещаемости в новогодние праздники до 36%

Число посетителей других российских игорных зон значительно ниже, однако в них также был отмечен высокий прирост. В частности, игорную зону «Сибирская монета» на Алтае в эти праздники посетили 3900 гостей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Прирост посетителей на 28% был зафиксирован в казино Tigre de Cristal в «Приморье», в которое пришли более 8600 человек в период праздников.