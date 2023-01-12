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Казино в России зафиксировали рост посещаемости в новогодние праздники до 36%

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Число посетителей казино в России в новогодние праздники увеличилось на 28-36%, передает РБК со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

Наибольший прирост посетителей был зафиксирован в игорной зоне «Красная Поляна», он составил 36%. В период с 1 по 8 января ее посетили более 32 600 человек, в 2022 г. их число составило около 24 000 человек, следует из данных АИРИС.

Число посетителей других российских игорных зон значительно ниже, однако в них также был отмечен высокий прирост. В частности, игорную зону «Сибирская монета» на Алтае в эти праздники посетили 3900 гостей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Прирост посетителей на 28% был зафиксирован в казино Tigre de Cristal в «Приморье», в которое пришли более 8600 человек в период праздников.

Сейчас в России действует четыре игорные зоны — в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. В последней работает игорная зона «Янтарная», однако данные по ней не были раскрыты. Также в 2023 г. планируется построить пятую игорную зону в Крыму. Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона.

По словам главы АИРИС Дмитрия Афиногенова, на посещаемость игорных зон оказывает влияние как развитие внутреннего туризма, так и малое количество событий в индустрии развлечений в этом году.

Ранее по теме: В Госдуме предложили считать игорный бизнес направлением туризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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