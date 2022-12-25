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В Госдуме предложили считать игорный бизнес направлением туризма

Ведомости

Игорный бизнес в России можно было бы рассматривать как одно из направлений событийного туризма, так его будет проще развивать, заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Если мы будем воспринимать игорный бизнес как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать», — сказал Тарбаев на полях конференции в Сочи, посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли (цитата по «РИА Новости»).

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Глава думского комитета считает, что игорный бизнес в РФ не может существовать вне туризма, а казино, по его словам, могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». Игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления — форумы, концерты и так далее», сказал Тарбаев агентству.

В России сейчас действуют четыре официальных игорных зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» во Владивостоке. «Азов-сити» между Ростовом и Краснодаром была ликвидирована в конце 2018 г. Вместо нее планируется открытие новой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных