В Госдуме предложили считать игорный бизнес направлением туризма

Глава думского комитета считает, что игорный бизнес в РФ не может существовать вне туризма, а казино, по его словам, могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». Игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления — форумы, концерты и так далее», сказал Тарбаев агентству.