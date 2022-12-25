В Госдуме предложили считать игорный бизнес направлением туризма
Игорный бизнес в России можно было бы рассматривать как одно из направлений событийного туризма, так его будет проще развивать, заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
«Если мы будем воспринимать игорный бизнес как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать», — сказал Тарбаев на полях конференции в Сочи, посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли (цитата по «РИА Новости»).
Глава думского комитета считает, что игорный бизнес в РФ не может существовать вне туризма, а казино, по его словам, могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». Игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления — форумы, концерты и так далее», сказал Тарбаев агентству.
В России сейчас действуют четыре официальных игорных зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» во Владивостоке. «Азов-сити» между Ростовом и Краснодаром была ликвидирована в конце 2018 г. Вместо нее планируется открытие новой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму в 2024 г.