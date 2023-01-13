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Экспортер энергии допустил возобновление поставок из России в Европу

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Диспетчер энергосистемы в России «Системный оператор» может учесть в схеме и программе развития энергосистемы страны (СиПР) на период с 2023 по 2028 г. поставки электроэнергии на европейский рынок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ компании. Поставки не идут в Европу с прошлой весны вследствие невозможности денежных расчетов из-за санкций.

Прогноз по экспорту составлен на основе данных «Интер РАО», говорится в документе. По информации газеты, возможный объем поставок из России в Финляндию в этом году может составить до 4 млрд кВтч, в Литву, Латвию и Эстонию — 2,4 млрд кВтч. Отмечается, что в 2023 г. общий объем поставок может снизиться до 12,9 млрд кВтч. В итоге предполагаемый экспорт электроэнергии в Европу может составить почти 49% от общего объема продаж в текущем году. С 2023 по 2028 г. (включительно) возможный экспорт в Финляндию составит 24 млрд кВтч. По данным документа, поставки в Латвию, Литву и Эстонию будут идти до 2025 г. и их объем достигнет примерно 6,7 млрд кВтч.

Техническая возможность для экспорта «сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта», заявили в «Системном операторе». Там отметили, что «при разработке СиПР проводится проверка балансовой обеспеченности предложений по объемам экспорта-импорта, что требует включения их в программный документ перспективного развития Единой энергосистемы России.

По информации «Коммерсанта», в «Интер РАО» «не исключают» возобновления поставок в Финляндию и Прибалтику «в среднесрочной перспективе».

В то же время независимый аналитик Юрий Мельников считает, что «возобновление экспорта в страны ЕС — маловероятный сценарий, противоречащий публичным заявлениям представителей властей и энергокомпаний стран ЕС». К такому же мнению присоединяется глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. По его мнению, такой прогноз маловероятно можно воспринимать всерьез, так как он не отражает нынешней политической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных