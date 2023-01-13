Экспортер энергии допустил возобновление поставок из России в Европу

Прогноз по экспорту составлен на основе данных «Интер РАО», говорится в документе. По информации газеты, возможный объем поставок из России в Финляндию в этом году может составить до 4 млрд кВтч, в Литву, Латвию и Эстонию — 2,4 млрд кВтч. Отмечается, что в 2023 г. общий объем поставок может снизиться до 12,9 млрд кВтч. В итоге предполагаемый экспорт электроэнергии в Европу может составить почти 49% от общего объема продаж в текущем году. С 2023 по 2028 г. (включительно) возможный экспорт в Финляндию составит 24 млрд кВтч. По данным документа, поставки в Латвию, Литву и Эстонию будут идти до 2025 г. и их объем достигнет примерно 6,7 млрд кВтч.