В Европе металлургические заводы начали останавливаться из-за дорогого электричества

В Европе металлургические заводы начали останавливаться из-за дорогого электричестваДля поддержки отрасли могут потребоваться госсубсидии
Крупнейший в Словакии алюминиевый завод Slovalco объявил об остановке производства первичного алюминия с сентября из-за резко возросшей стоимости электроэнергии. Об этом 17 августа сообщила братиславская газета Pravda.
Издание уточняет, что с учетом высоких цен на электроэнергию производство алюминия в 2023 г. «экономически нецелесообразно». «Решение [об остановке производства] коснется до 300 основных сотрудников завода и более 1000 сотрудников компаний-субподрядчиков, поскольку остановка производства также снизит потребность в закупке услуг у поставщиков в регионе. На данный момент мы концентрируемся на безопасной остановке производства», – приводятся в сообщении слова гендиректора завода Милана Веселы.
По словам топ-менеджера, Slovalco – ключевой поставщик не только для Словакии, но и для всего Евросоюза. «Остановив производство, Европа будет вынуждена импортировать алюминий из Китая или России», – уточнил он.
Как отметил руководитель основного производства Norsk Hydro (владеет 55,3% словацкой компании) и председатель совета директоров Slovalco Ола Сетер, Словакия не смогла внедрить конкурентоспособную систему компенсации выбросов углекислого газа, что в итоге помешало словацкому заводу заключать долгосрочные контракты на электроэнергию. Действующий долгосрочный контракт на электроэнергию у словацкого завода истекает в конце 2022 г. «Из-за текущих условий в Словакии и европейских цен на электроэнергию Slovalco понесет значительные финансовые убытки, если продолжит свою работу после 2022 г.», – заявил топ-менеджер.
С начала текущего года Slovalco на 40% сократил производство первичного алюминия и в настоящее время использует 60% мощностей. Основные производственные линии завода будут законсервированы и смогут возобновить работу на более позднем этапе, если позволят рыночные и базовые условия. Процесс закрытия планируется завершить не позднее конца сентября 2022 г. При этом предприятие продолжит выпуск вторичного алюминия (перерабатывающие мощности составляют 75 000 т в год).
Завод Slovalco мощностью 175 000 т первичного алюминия в год является частью норвежской компании Norsk Hydro, остальными 44,7% владеет Penta Investments, следует из информации на сайте. В 2021 г. на заводе было произведено 163 995 т первичного алюминия, 197 250 т готовой продукции (прессованные слитки, литейные сплавы и пр.), продажи составили 193 327 т, из которых 70% было отгружено на экспорт. Выручка Slovalco в 2021 г. составила $473,2 млн, операционный убыток – $41,9 млн.
По отчетности Norsk Hydro продажи алюминия компании во II квартале составили 581 млн т, цена продаж металла на Лондонской бирже металлов (LME) — $3031/т при себестоимости производства в $2500/т. С учетом премии за отгрузку металла на LME в $870/т во II квартале на тонне проданного алюминия компания получала $1400, отмечено в презентации к полугодовому отчету. В I квартале показатель составлял $1000, во II квартале 2021 г. – $650.
В релизе к полугодовому отчету норвежская компания уже высказывала опасения из-за снижения цен на металл из-за рецессии и слабого спроса на алюминий в Китае. Кроме того, Norsk Hydro сообщала, что перспективы алюминиевого производства «неопределенные» из-за давления, которое оказывают на маржинальность сегмента высокие цены на энергоресурсы. В результате «производители в Европе и США частично сокращают производство», отмечала компания.
Текущие котировки на алюминий находятся на уровне $2390/т (+1% к предыдущей сессии), цинк стоит $3562/т (-4,9%), никель - $22 235 (+1%), медь - $7979/т (-1%), следует из данных LME.
Остановка алюминиевого производства в Словакии на фоне высоких цен на электроэнергию не единичный случай в металлургической отрасли. Ранее о намерении приостановить выпуск цинка на нидерландском заводе Budel из-за выросшей стоимости энергоресурсов заявила компания Nyrstar, что 16 августа спровоцировало рост стоимости цинка на LME на 7,2% до с $3819/т. При этом Nyrstar уже сократила выпуск цинка на трех европейских предприятиях на 50%.
Высокие цены на газ в Европе на фоне слабого спроса на металлопродукцию таже могут негативно сказаться и на предприятиях сектора черной металлургии. Согласно скорректированному прогнозу ассоциации Eurofer, из-за нехватки газа потребление продукции черной металлургии в ЕС к концу 2022 г. может снизиться на 1,9% против прогнозируемого ранее роста на 3,2%.
Электроэнергия в Европе начала дорожать еще в 2021 г. вслед за газом, на котором работает большинство ТЭС. С осени цены газа в ЕС держались в районе $1000 за 1000 куб. м, а в начале марта 2022 г. топливо в моменте дорожало почти до $4000. Проблемы с поставками газа из России, которые начались весной 2022 г. после начала СВО в связи со снижением прокачки через территорию Украины и трубопровод «Северный поток», усугубили положение на европейском энергорынке.
Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений, сообщало 15 августа агентство Bloomberg. Отмечая, что в Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть раз к прошлогоднему уровню, а в Великобритании – в семь раз. Еще больше разогрела спрос установившаяся в ЕС аномальная жара, резко поднявшая спрос на кондиционирование помещений. Cпотовые котировки на рынке на сутки на Nord Pool на 18 августа составляют в Германии 563,8 евро за 1 МВтч, Франции – 553,6 евро, Бельгии – 538,5 евро, Польше – 384,7 евро, Великобритании – 482,2 евро.
Высокие цены на энергоносители становятся в буквальном смысле разорительными для европейских производителей цветных металлов и для электрометаллургических предприятий, замечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Производители не могут переложить на потребителей рост своих затрат, потому что цены на металлы снизились на фоне замедления экономического роста, сворачивания мягкой денежно-кредитной политики и опасений глобальной рецессии», – добавляет он.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин называет «логичной и неизбежной» приостановку энергоемкого производства в ЕС на фоне высоких цен на электроэнергию и низких котировок на цветные металлы, такая же судьба ожидает и производителей ферросплавов. Во II квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40% («Ведомости» писали об этом 9 августа).
«Вне зоны риска пока остаются производители меди и никеля, так как цены на эти металлы все еще выше уровня себестоимости производства даже с учетом дорогой электроэнергии», – добавляет Гришунин. Эксперт допускает, что при сохранении высоких цен на энергию в Европе может полностью остановиться вся алюминиевая промышленность.
Калачев полагает, что у ЕС есть варианты для поддержки собственной промышленности. «Потребуется на какое-то время принять более мягкую финансовую политику, а также необходимо точечно субсидировать энергоемкие производства за счет введения для них более низких тарифов на электроэнергию и топливо», – рассуждает он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев также считает, что европейским металлургам могли бы помочь государственные льготы и субсидии. «Другой вариант – введение внешнеторговых ограничений, которые сократят предложение металлов на рынке и тем самым простимулируют внутренние цены к росту», – говорит он.