В Европе металлургические заводы начали останавливаться из-за дорогого электричества

Электроэнергия в Европе начала дорожать еще в 2021 г. вслед за газом, на котором работает большинство ТЭС. С осени цены газа в ЕС держались в районе $1000 за 1000 куб. м, а в начале марта 2022 г. топливо в моменте дорожало почти до $4000. Проблемы с поставками газа из России, которые начались весной 2022 г. после начала СВО в связи со снижением прокачки через территорию Украины и трубопровод «Северный поток», усугубили положение на европейском энергорынке.