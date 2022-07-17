Россия вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана

Россия вдвое увеличила импорт глинозема из КазахстанаРост связан со стремлением UC Rusal заместить поставки из Австралии и с Украины
Россия в 2022 г. более чем вдвое увеличила импорт глинозема (оксид алюминия, полуфабрикат для производства металла) из Казахстана на фоне сложностей с поставками из ряда других традиционных источников. Об этом свидетельствуют данные казахстанской государственной статистики и информация источника «Ведомостей» в одной из логистических компаний.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, в январе – мае экспорт глинозема из Казахстана в Россию вырос в 2,2 раза со 157 586 до 338 586 т. В июне эта тенденция продолжилась, говорит источник «Ведомостей». По его словам, в июне в Россию прибыло 60 500 т глинозема (против 24 000 т в июне 2021 г.). Таким образом, по итогам первого полугодия поставки глинозема из Казахстана в Россию составили почти 400 000 т по сравнению со 181 586 т в январе – июне прошлого года.