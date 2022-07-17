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Россия вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана

Рост связан со стремлением UC Rusal заместить поставки из Австралии и с Украины
Василий Милькин Ксения Потаева
Часть глинозема UC Rusal приобретает у сторонних поставщиков за границей / ТАСС

Россия в 2022 г. более чем вдвое увеличила импорт глинозема (оксид алюминия, полуфабрикат для производства металла) из Казахстана на фоне сложностей с поставками из ряда других традиционных источников. Об этом свидетельствуют данные казахстанской государственной статистики и информация источника «Ведомостей» в одной из логистических компаний.

По данным Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, в январе – мае экспорт глинозема из Казахстана в Россию вырос в 2,2 раза со 157 586 до 338 586 т. В июне эта тенденция продолжилась, говорит источник «Ведомостей». По его словам, в июне в Россию прибыло 60 500 т глинозема (против 24 000 т в июне 2021 г.). Таким образом, по итогам первого полугодия поставки глинозема из Казахстана в Россию составили почти 400 000 т по сравнению со 181 586 т в январе – июне прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных