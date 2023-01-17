«Известия» узнали об отказе Michael Kors от поставок в Россию
Американский премиальный бренд аксессуаров, одежды и обуви Michael Kors приостановил поставки товаров в Россию, пишут «Известия» со ссылкой на источники в консалнтинге и продавцов магазинов марки.
Прекращение поставок подтвердили также в обувной сети «Рандеву», однако в Wildberries заявили, что бренд продолжает привозить товар.
Как отмечает издание, на месте магазинов Michael Kors откроются точки MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, продукцию которых в Россию ввозит тот же дистрибутор — BNS Group.
По оценкам опрошенных газетой экспертов, уход Michael Kors из России вряд ли сильно скажется на потребителях: в данном ценовом сегменте по-прежнему работают бренды Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo. Кроме того, продукцию Michael Kors и дальше можно будет заказывать на маркетплейсах.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.