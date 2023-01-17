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Минэкономразвития сообщило об альтернативных поставщиках кукурузных крахмалов

Ведомости

В настоящее время на российском рынке идет переориентации каналов поставок кукурузных крахмалов от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. По данным за 2022 г. и на начало 2023 г., более половины кукурузного крахмала в Россию ввозится из Китая, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэкономразвития.

«В настоящее время наблюдается тенденция по переориентации каналов поставок от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. <...> Более чем половина поставщиков кукурузного крахмала находится в Китае. Кроме КНР в Россию поставляется также продукция из Турции, Таиланда, Италии, Дании и других», — говорится в сообщении. 

В Минэке, ссылаясь на данные ФГИС Росаккредитации за 2022 г. и на начало 2023 г., уточнили, что речь идет о 83 поставщиках пищевых добавок (Е1442, Е1422, Е1414, Е1412), которые ввозят в РФ продукцию по упрощенным декларациям. 

Ранее сегодня «Коммерсантъ» ссылкой на источник среди производителей молочных продуктов писал об возможном сокращении производства десертов и йогуртов в РФ из-за санкций, которые ограничили экспорт в страну модифицированных кукурузных крахмалов. По словам собеседника, данная продукция в основном завозилась в Россию из западных стран. Источник добавил, что в РФ пищевых добавок выпускается недостаточно, а найти замен в других странах трудно.

Другой собеседник газеты в отрасли заявил, что для многих продуктов удастся найти альтернативные ингредиенты, к примеру, сухое молоко, однако для ряда категории данный вопрос будет стоять остро.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о сложностях для производства йогуртов из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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