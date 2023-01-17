Минэкономразвития сообщило об альтернативных поставщиках кукурузных крахмалов
В настоящее время на российском рынке идет переориентации каналов поставок кукурузных крахмалов от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. По данным за 2022 г. и на начало 2023 г., более половины кукурузного крахмала в Россию ввозится из Китая, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэкономразвития.
«В настоящее время наблюдается тенденция по переориентации каналов поставок от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. <...> Более чем половина поставщиков кукурузного крахмала находится в Китае. Кроме КНР в Россию поставляется также продукция из Турции, Таиланда, Италии, Дании и других», — говорится в сообщении.
В Минэке, ссылаясь на данные ФГИС Росаккредитации за 2022 г. и на начало 2023 г., уточнили, что речь идет о 83 поставщиках пищевых добавок (Е1442, Е1422, Е1414, Е1412), которые ввозят в РФ продукцию по упрощенным декларациям.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» ссылкой на источник среди производителей молочных продуктов писал об возможном сокращении производства десертов и йогуртов в РФ из-за санкций, которые ограничили экспорт в страну модифицированных кукурузных крахмалов. По словам собеседника, данная продукция в основном завозилась в Россию из западных стран. Источник добавил, что в РФ пищевых добавок выпускается недостаточно, а найти замен в других странах трудно.
Другой собеседник газеты в отрасли заявил, что для многих продуктов удастся найти альтернативные ингредиенты, к примеру, сухое молоко, однако для ряда категории данный вопрос будет стоять остро.