Минэкономразвития сообщило об альтернативных поставщиках кукурузных крахмалов

В настоящее время на российском рынке идет переориентации каналов поставок кукурузных крахмалов от альтернативных поставщиков из стран Азии и Ближнего Востока. По данным за 2022 г. и на начало 2023 г., более половины кукурузного крахмала в Россию ввозится из Китая, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэкономразвития.