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Райффайзенбанк ответил Нацбанку Украины на требование покинуть российский рынок

Ведомости

Райффайзенбанк в ответ на требование Национального банка Украины (НБУ) заявил о сложностях, связанных с уходом с российского рынка, при этом он заверил, что кредитная организация рассматривает все стратегические возможности. Об этом сообщила пресс-служба украинского отделения банка.

«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход. Однако, учитывая сложность ситуации и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается», – сказано в заявлении.

В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в РФ, в результате чего объем кредитного портфеля умешьшился на четверть.

Ранее НБУ потребовал от международных банков окончательно уйти из России. С таким требованием Киев обратился к Raiffeisen Bank International, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, а также OTP Bank и ING Bank.

17 марта австрийская RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. 4 мая глава австрийского RBI Йоханн Штробль заявил, что на покупку российской «дочки» есть несколько потенциальных претендентов, не раскрыв их имена.

Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале, в конце октября 2022 г. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).

Сделки, совершенные в нарушение указа, признаются ничтожными, а их владельцы лишаются прав на свои доли, говорилось в документе. При этом операции могут быть выведены из-под запрета на основании специального решения президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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