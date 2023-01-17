Райффайзенбанк ответил Нацбанку Украины на требование покинуть российский рынок

Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале, в конце октября 2022 г. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).