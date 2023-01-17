Райффайзенбанк ответил Нацбанку Украины на требование покинуть российский рынок
Райффайзенбанк в ответ на требование Национального банка Украины (НБУ) заявил о сложностях, связанных с уходом с российского рынка, при этом он заверил, что кредитная организация рассматривает все стратегические возможности. Об этом сообщила пресс-служба украинского отделения банка.
«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход. Однако, учитывая сложность ситуации и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается», – сказано в заявлении.
В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в РФ, в результате чего объем кредитного портфеля умешьшился на четверть.
Ранее НБУ потребовал от международных банков окончательно уйти из России. С таким требованием Киев обратился к Raiffeisen Bank International, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, а также OTP Bank и ING Bank.
17 марта австрийская RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. 4 мая глава австрийского RBI Йоханн Штробль заявил, что на покупку российской «дочки» есть несколько потенциальных претендентов, не раскрыв их имена.
Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале, в конце октября 2022 г. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).
Сделки, совершенные в нарушение указа, признаются ничтожными, а их владельцы лишаются прав на свои доли, говорилось в документе. При этом операции могут быть выведены из-под запрета на основании специального решения президента.