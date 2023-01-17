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Финансы

FT узнала о проблемах при продаже иностранных банков в России

Ведомости

Западные банки, которые пытаются выйти из российских активов на фоне спецоперации на Украине и санкций против РФ, столкнулись с проблемами из-за утвержденного ранее запрета президентом РФ Владимиром Путиным на сделки для иностранных банков из недружественных стран без его одобрения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к вопросу, и консультантов западных банков.

Речь идет о 45 иностранных кредитных организациях, у которых есть дочерние структуры в России. Еще до вступления в силу распоряжения главы государства ряд западных банков уже начали переговорный процесс о продаже своих российских активов.

Консультанты банков полагают, что из-за принятого документа условия сделок могут измениться, а согласованные цены упасть вдвое. По словам одного из собеседников FT, есть некие «очень влиятельные россияне, близкие к Кремлю», которые попытаются получить активы иностранных банков, покидающих РФ.

Партнер юридической фирмы Dechert, которая консультирует западные банки по вопросам продажи их российских дочерних компаний, Лаура Бранк в беседе с газетой отметила, что заключать подобные сделки становится все труднее из-за «изменчивой ситуации» и «неясных правил».

Крупнейшим банком в списке, который попадает под запрет на сделки без одобрения президента, является Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). До начала спецоперации на Украине у банка в РФ было 4,2 млн клиентов и 9400 сотрудников. На начало 2022 г. размер его активов в стране составлял 22,9 млрд евро. Как отмечает FT, Райффайзенбанк еще «предстоит понять», как он будет уходить из РФ.

В конце июля финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже 100% своей «дочки» Эйч-Эс-Би-Си Банка российскому Экспобанку. Однако сделка по продаже была приостановлена. В HSBC утверждают, что собираются закрыть ее, пишет FT. Источник, знакомый с планами компании, уточнил, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале, в конце октября 2022 г. В перечень вошли два системно значимых Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных