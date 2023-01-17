FT узнала о проблемах при продаже иностранных банков в России

Крупнейшим банком в списке, который попадает под запрет на сделки без одобрения президента, является Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). До начала спецоперации на Украине у банка в РФ было 4,2 млн клиентов и 9400 сотрудников. На начало 2022 г. размер его активов в стране составлял 22,9 млрд евро. Как отмечает FT, Райффайзенбанк еще «предстоит понять», как он будет уходить из РФ.