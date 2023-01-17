Государство может передать «Роскосмосу» контроль над оператором «Эра-Глонасс»
Госкорпорация «Роскосмос» может получить контроль над АО «Глонасс» — оператором системы «Эра-Глонасс». Соответствующий проект указа президента опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
«Обладая квалификацией и необходимым опытом АО "Глонасс" способно стать оператором экосистемы продуктов и сервисов, созданных госкорпорацией "Роскосмос" и создаваемых АО "Глонасс", обеспечивающей подбор и предоставление оптимального для потребителя набора продуктов и услуг "под ключ", — говорится в документе.
В ноябре стало известно, что на должность нового генерального директора «Глонасс» назначен Алексей Райкевич. Он будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс».
Летом 2022 г. стало известно о сложностях, с которыми столкнулись россияне при регистрации иномарок. По данным портала Autonews.ru, они не могли зарегистрировать авто из-за проблем с кнопками «Эра-Глонасс». Речь идет о тех, кто приобрел автомобиль за границей и успел его растаможить. По их словам, офисы не продают кнопки частникам, а брокеры подняли цены до 50 000–100 000 руб. Причем в 2021 г. стоимость устройства составляла 6000 руб. Без установки кнопок невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.