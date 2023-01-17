Государство может передать «Роскосмосу» контроль над оператором «Эра-Глонасс»

Летом 2022 г. стало известно о сложностях, с которыми столкнулись россияне при регистрации иномарок. По данным портала Autonews.ru, они не могли зарегистрировать авто из-за проблем с кнопками «Эра-Глонасс». Речь идет о тех, кто приобрел автомобиль за границей и успел его растаможить. По их словам, офисы не продают кнопки частникам, а брокеры подняли цены до 50 000–100 000 руб. Причем в 2021 г. стоимость устройства составляла 6000 руб. Без установки кнопок невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.