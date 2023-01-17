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Бизнес

Wintershall объявила о выходе из проектов в России

Ведомости

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию, передает пресс-служба компании.

«Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию упорядоченным образом, соблюдая все применимые юридические обязательства», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Марио Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.

«Компания зафиксирует неденежный убыток от деконсолидации совместных предприятий в России, который вместе с другими связанными с РФ убытками Winteshall Dea, в частности долей в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, составит в общей сложности около 5,3 млрд евро», — заключили в пресс-службе.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно документу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.

Правительство России также утвердило максимальные цены, выше которых «Газпром» и его аффилированные лица не смогут оплачивать поставки газа с месторождений, разрабатываемых вместе с Wintershall и OMV.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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