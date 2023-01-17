Wintershall объявила о выходе из проектов в России
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию, передает пресс-служба компании.
«Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию упорядоченным образом, соблюдая все применимые юридические обязательства», — говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Марио Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.
«Компания зафиксирует неденежный убыток от деконсолидации совместных предприятий в России, который вместе с другими связанными с РФ убытками Winteshall Dea, в частности долей в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, составит в общей сложности около 5,3 млрд евро», — заключили в пресс-службе.
22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно документу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.
Правительство России также утвердило максимальные цены, выше которых «Газпром» и его аффилированные лица не смогут оплачивать поставки газа с месторождений, разрабатываемых вместе с Wintershall и OMV.