Кабмин установил предельные цены для закупок «Газпромом» газа у СП с Wintershall и OMV
Правительство России утвердило максимальные цены, выше которых «Газпром» и его аффилированные лица не смогут оплачивать поставки газа с месторождений, разрабатываемых вместе с Wintershall и OMV.
В соответствии с документом, предельная цена на природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, которое «Газпром» разрабатывает через совместное предприятие (СП) вместе с немецкой Wintershall Dea, составит 2550 руб. за 1000 куб. м. Максимальная цена на газовый конденсат составит 16 370 руб. за тонну.
Максимальная же цена на поставки газа с участков Южно-Русского месторождения, разрабатываемого СП «Севернефтегазпром», управляемым «Газпромом», Wintershall Dea и австрийской OMV, составит 2390 руб. за 1000 куб. м до входа в систему магистрального газопроводного транспорта и 5464 руб. – после.
Предельный же размер оплаты за услуги по добыче газа на участках Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения составят 800-1600 руб. за 1000 куб. м, конденсата – 1300-5070 руб. за тонну.
Данные цены распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 г., и применяются до 1 октября 2023 г.
Доля Wintershall Dea в «Ачимгазе» составляет 50%, «Ачим девелопменте» — 25,01%. Доля Wintershall Dea в «Севернефтегазпроме» составляет 34,9%, а OMV принадлежит 24,99%, остальное — у «Газпрома». В марте OMV заявила о планах пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.
22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно документу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.
В марте 2022 г. правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В список попали все страны ЕС, а также США, Великобритания, Япония и Австралия. И Германия, и Австрия являются странами – членами ЕС.