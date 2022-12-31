Кабмин установил предельные цены для закупок «Газпромом» газа у СП с Wintershall и OMV

22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно документу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.