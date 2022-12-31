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Кабмин установил предельные цены для закупок «Газпромом» газа у СП с Wintershall и OMV

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Правительство России утвердило максимальные цены, выше которых «Газпром» и его аффилированные лица не смогут оплачивать поставки газа с месторождений, разрабатываемых вместе с Wintershall и OMV.

В соответствии с документом, предельная цена на природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, которое «Газпром» разрабатывает через совместное предприятие (СП) вместе с немецкой Wintershall Dea, составит 2550 руб. за 1000 куб. м. Максимальная цена на газовый конденсат составит 16 370 руб. за тонну.

Максимальная же цена на поставки газа с участков Южно-Русского месторождения, разрабатываемого СП «Севернефтегазпром», управляемым «Газпромом», Wintershall Dea и австрийской OMV, составит 2390 руб. за 1000 куб. м до входа в систему магистрального газопроводного транспорта и 5464 руб. – после.

Предельный же размер оплаты за услуги по добыче газа на участках Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения составят 800-1600 руб. за 1000 куб. м, конденсата – 1300-5070 руб. за тонну.

Данные цены распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 г., и применяются до 1 октября 2023 г.

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Доля Wintershall Dea в «Ачимгазе» составляет 50%, «Ачим девелопменте» — 25,01%. Доля Wintershall Dea в «Севернефтегазпроме» составляет 34,9%, а OMV принадлежит 24,99%, остальное — у «Газпрома». В марте OMV заявила о планах пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно документу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.

В марте 2022 г. правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В список попали все страны ЕС, а также США, Великобритания, Япония и Австралия. И Германия, и Австрия являются странами – членами ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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