2022 год меняет стратегию России в газовой сфере

Из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России из-за СВО на Украине стала невозможна прокачка газа по газопроводу Ямал – Европа транзитом через Польшу. Но фактически транспортировка по этому маршруту не велась с конца 2021 г. С мая сократился и транзит газа через Украину, так как Киев с 11 мая прекратил принимать заявки «Газпрома» на прокачку через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе.