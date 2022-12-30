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2022 год меняет стратегию России в газовой сфере

Трубопроводные поставки в ЕС уступают место поставкам в Азию и экспорту СПГ
Василий Милькин Дарья Савенкова
Кирилл Кухмарь / ТАСС

2022 год ознаменовался резким падением поставок российского трубопроводного газа в Европу, которая на протяжении десятилетий оставалась ключевым рынком для «Газпрома». Это стало главным фактором, влияющим на работу всей российской газовой отрасли и перспективы ее развития, говорят эксперты. В течение года постепенно отключались или сокращались поставки по всем идущим из России в Европу газопроводам, кроме черноморского «Турецкого потока».

Из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России из-за СВО на Украине стала невозможна прокачка газа по газопроводу Ямал – Европа транзитом через Польшу. Но фактически транспортировка по этому маршруту не велась с конца 2021 г. С мая сократился и транзит газа через Украину, так как Киев с 11 мая прекратил принимать заявки «Газпрома» на прокачку через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных