2022 год меняет стратегию России в газовой сфере

2022 год меняет стратегию России в газовой сфереТрубопроводные поставки в ЕС уступают место поставкам в Азию и экспорту СПГ
2022 год ознаменовался резким падением поставок российского трубопроводного газа в Европу, которая на протяжении десятилетий оставалась ключевым рынком для «Газпрома». Это стало главным фактором, влияющим на работу всей российской газовой отрасли и перспективы ее развития, говорят эксперты. В течение года постепенно отключались или сокращались поставки по всем идущим из России в Европу газопроводам, кроме черноморского «Турецкого потока».
Из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России из-за СВО на Украине стала невозможна прокачка газа по газопроводу Ямал – Европа транзитом через Польшу. Но фактически транспортировка по этому маршруту не велась с конца 2021 г. С мая сократился и транзит газа через Украину, так как Киев с 11 мая прекратил принимать заявки «Газпрома» на прокачку через газоизмерительную станцию «Сохрановка» из-за военных действий в Донбассе.