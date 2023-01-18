Минфин заявил об отсутствии заявок от иностранных банков на продажу «дочек»
Обращений на согласование сделок по продаже иностранных банковских «дочек» от крупных организаций нет, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
«Там есть пара заявок незначительных банков, совсем мелких. Но крупных никаких нет заявок», — отметил Моисеев (цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 г. запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, в частности, в стратегических компаниях страны.
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.
В конце октября того же года Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT- и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).