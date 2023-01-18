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Бизнес

Red Wings подтвердила возможность перебазирования во «Внуково»

Ведомости

Авиакомпания Red Wings может сменить аэропорт базирования с «Домодедово» на «Внуково». Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель перевозчика.

«Возможность перебазировки рассматривается, мы подтверждаем, что переговоры ведутся», — сказал он.

Ранее о том, что Red Wings может сменить аэропорт базирования, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли. По его информации, новым местом базирования авиакомпании может стать аэропорт «Внуково» вместо «Домодедово», откуда она летает с 1999 г. 

Уточняется, что причиной для смены аэропорта может быть «нерешенность ряда процедурных вопросов». Изменения могут произойти уже с летнего расписания, причем перевозчик сохранит рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский», писал ТАСС.

Основу флота авиакомпании Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке Red Wings три Boeing 777-200 и с 2020 г. один самолет Ту-214 в VIP-компоновке. В 2021 г. авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн - на внутренних рейсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных