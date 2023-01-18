Red Wings подтвердила возможность перебазирования во «Внуково»
Авиакомпания Red Wings может сменить аэропорт базирования с «Домодедово» на «Внуково». Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель перевозчика.
«Возможность перебазировки рассматривается, мы подтверждаем, что переговоры ведутся», — сказал он.
Ранее о том, что Red Wings может сменить аэропорт базирования, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли. По его информации, новым местом базирования авиакомпании может стать аэропорт «Внуково» вместо «Домодедово», откуда она летает с 1999 г.
Уточняется, что причиной для смены аэропорта может быть «нерешенность ряда процедурных вопросов». Изменения могут произойти уже с летнего расписания, причем перевозчик сохранит рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский», писал ТАСС.
Основу флота авиакомпании Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке Red Wings три Boeing 777-200 и с 2020 г. один самолет Ту-214 в VIP-компоновке. В 2021 г. авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн - на внутренних рейсах.