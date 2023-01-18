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ТАСС узнал о возможной смене Red Wings аэропорта базирования

Ведомости

Авиакомпания Red Wings может сменить аэропорт базирования с «Домодедово» на «Внуково» из-за нерешенных «процедурных вопросов», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«С момента своего основания в 1999 г. перевозчик базируется в аэропорту "Домодедово", однако в настоящее время рассматривается вопрос перехода во "Внуково" из-за нерешенности ряда процедурных вопросов», – рассказал он.

По его информации, смена аэропорта базирования может произойти уже с летнего расписания, причем перевозчик сохранит рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский». В самой Red Wings отказались от комментариев.

Как писали ранее «Ведомости», Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырех самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности. Поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 г., две – весной 2024 г.

Основу флота авиакомпании Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке Red Wings три Boeing 777-200 и с 2020 г. один самолет Ту-214 в VIP-компоновке. В 2021 г. авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн на внутренних рейсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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