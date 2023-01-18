ТАСС узнал о возможной смене Red Wings аэропорта базирования

Основу флота авиакомпании Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке Red Wings три Boeing 777-200 и с 2020 г. один самолет Ту-214 в VIP-компоновке. В 2021 г. авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн на внутренних рейсах.