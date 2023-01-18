Аэропорт «Пулково» впервые стал вторым по объему перевозок пассажиров по России
Петербургский аэропорт «Пулково» впервые занял второе место среди российских аэропортов по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы». По этому показателю «Пулково» обогнал «Домодедово» и «Внуково».
«По итогам 2022 года аэропорт Пулково в первый раз стал вторым в России по объему перевозок на внутренних воздушных линиях после Шереметьево, авиагавань опередила Домодедово и Внуково», – говорится в сообщении.
С января по декабрь 2022 г. «Пулково» обслужил 15,8 млн пассажиров на внутренних рейсах. Как сообщили в пресс-службе, пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидирующие позиции по объему перевозок на внутренних рейсах среди российских авиаперевозчиков заняли «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Востребованными направлениями в 2022 г. стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.
По итогам 2022 г. петербургский аэропорт на международных рейсах обслужил 2,4 млн человек. Популярными направлениями за границу стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада.