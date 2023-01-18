Аэропорт «Пулково» впервые стал вторым по объему перевозок пассажиров по России

С января по декабрь 2022 г. «Пулково» обслужил 15,8 млн пассажиров на внутренних рейсах. Как сообщили в пресс-службе, пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидирующие позиции по объему перевозок на внутренних рейсах среди российских авиаперевозчиков заняли «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Востребованными направлениями в 2022 г. стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.