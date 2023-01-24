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Бизнес

Владельцы ТЦ предложили субсидировать открытие точек внутри моллов

Ведомости

Владельцы торговых центров попросили Минпромторг выделить малому и среднему бизнесу субсидии, чтобы они могли открывать точки в моллах вместо киосков у входов в магазины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Российского совета торговых центров (РСТЦ) вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову. В ведомстве подтвердили получение письма.

Уточняется, что массовая установка торговых палаток и киосков возле входов в ТЦ приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, при этом посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем на 30% по всей стране по сравнению с «доковидным» 2019 г. В РСТЦ подчеркнули, что сейчас риск обанкротиться есть у каждого второго молла.

В РСТЦ предлагают «разработать и реализовать в регионах программу бюджетных субсидий на открытие новых магазинов и ресторанов в ТЦ для предприятий малого и среднего бизнеса». По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, чтобы открыть небольшой магазин или точку питания, необходимо вложить около 4 млн руб., на совсем маленькие может быть достаточно 2 млн. Помимо этого, в РСТЦ предлагают устанавливать палатки на определенных территориях и только после согласования с ТЦ, а также организовать контроль за киосками и продаваемыми в них товарами.

11 января Мантуров рекомендовал главам регионов создать условия для открытия киосков возле входов в торговые центры и магазины. Об этом стало известно 19 января. Согласно документу, представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться покупательским трафиком крупных ТЦ. К числу тех, кто сможет открыть в этих местах киоски и палатки, Мантуров относит фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви. В Минпромторге подчеркнули, что мера носит рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных