Владельцы ТЦ предложили субсидировать открытие точек внутри моллов

В РСТЦ предлагают «разработать и реализовать в регионах программу бюджетных субсидий на открытие новых магазинов и ресторанов в ТЦ для предприятий малого и среднего бизнеса». По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, чтобы открыть небольшой магазин или точку питания, необходимо вложить около 4 млн руб., на совсем маленькие может быть достаточно 2 млн. Помимо этого, в РСТЦ предлагают устанавливать палатки на определенных территориях и только после согласования с ТЦ, а также организовать контроль за киосками и продаваемыми в них товарами.