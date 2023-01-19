Мантуров рекомендовал разрешить киоски у входов в ТЦ в регионах

Торговые места могут быть предоставлены без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. Там же добавили, что для этих целей будут использоваться только муниципальные земли. Между тем, в разосланной 11 января по регионам рекомендации сказано, что региональным властям необходимо до 1 июля 2023 г. представить доклад с фотографиями нестационарных торговых объектов рядом с ТЦ.