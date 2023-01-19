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Бизнес

Мантуров рекомендовал разрешить киоски у входов в ТЦ в регионах

Ведомости

Главам регионов было рекомендовано создать условия, чтобы возле входов в торговые центры и магазины открывались киоски и другие нестационарные объекты для товаров российских производителей, в том числе одежды и продуктов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на рекомендацию за подписью вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова. Подлинность документа подтвердили в аппарате зампреда правительства.

Уточняется, что этот шаг необходим для отечественных производителей и фермеров, у которых появится возможность продавать свою продукцию. Согласно документу, представители малого и среднего бизнеса благодаря этой мере смогут пользоваться покупательским трафиком крупных ТЦ и магазинов. К числу тех, кто сможет открыть в этих местах киоски и палатки, Мантуров относит фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви.

Торговые места могут быть предоставлены без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. Там же добавили, что для этих целей будут использоваться только муниципальные земли. Между тем, в разосланной 11 января по регионам рекомендации сказано, что региональным властям необходимо до 1 июля 2023 г. представить доклад с фотографиями нестационарных торговых объектов рядом с ТЦ.

Рекомендация дана для реализации выпущенного в феврале 2021 г. распоряжения правительства о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных