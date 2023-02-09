Путин заявил о необходимости реконструировать 18 аэропортов до конца года

«К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы – вот в 2023 г. на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 млрд руб., а на реконструкцию еще 16 в 2024 г. – 35,5 млрд руб.», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).