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Путин заявил о необходимости реконструировать 18 аэропортов до конца года

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К концу этого года инфраструктура 18 аэропортов должна быть реконструирована, на эти цели правительство направило 40 млрд руб. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями авиаотрасли сегодня, открывая в режиме видеоконференцсвязи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево».

«К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы – вот в 2023 г. на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 млрд руб., а на реконструкцию еще 16 в 2024 г. – 35,5 млрд руб.», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Путина, модернизация аэропортовой сети позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, упростит их передвижение, а также станет хорошим стимулом для развития регионов.

В ходе этой встречи Путин также призвал опираться на отечественную продукцию при воздушных перевозках, подчеркнув, что отрасль авиации является очень важной для России. Глава государства пообещал обеспечивать развитие авиаотрасли. По его словам, Россия обязательно выйдет на международные рынки с собственными самолетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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