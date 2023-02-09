Путин заявил о необходимости реконструировать 18 аэропортов до конца года
К концу этого года инфраструктура 18 аэропортов должна быть реконструирована, на эти цели правительство направило 40 млрд руб. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями авиаотрасли сегодня, открывая в режиме видеоконференцсвязи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево».
«К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы – вот в 2023 г. на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 млрд руб., а на реконструкцию еще 16 в 2024 г. – 35,5 млрд руб.», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Путина, модернизация аэропортовой сети позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, упростит их передвижение, а также станет хорошим стимулом для развития регионов.
В ходе этой встречи Путин также призвал опираться на отечественную продукцию при воздушных перевозках, подчеркнув, что отрасль авиации является очень важной для России. Глава государства пообещал обеспечивать развитие авиаотрасли. По его словам, Россия обязательно выйдет на международные рынки с собственными самолетами.