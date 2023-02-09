Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику
Авиаперевозки должны опираться на российскую технику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями авиаотрасли, открывая в режиме видеоконференцсвязи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево».
«Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию. <...> Мы с ним [министром транспорта Виталием Савельевым] сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич [Савельев] не даст соврать, что больше внимания нужно уделять закупке отечественной техники», – сказал он.
Путин также подчеркнул, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.
Ранее сегодня глава государства поздравил сотрудников и ветеранов гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Он уточнил, что государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов».
В 2022 г. авиакомпании получили 100 млрд руб. в качестве субсидий, которые были распределены между 32 перевозчиками. Половину этих средств получила группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора»). Помимо этого авиакомпании также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Закрытые после начала СВО аэропорты юга России получили 7,5 млрд руб. бюджетных средств.