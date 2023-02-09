Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику

В 2022 г. авиакомпании получили 100 млрд руб. в качестве субсидий, которые были распределены между 32 перевозчиками. Половину этих средств получила группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора»). Помимо этого авиакомпании также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Закрытые после начала СВО аэропорты юга России получили 7,5 млрд руб. бюджетных средств.