Путин поздравил работников гражданской авиации со 100-летием отрасли
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Его обращение опубликовано на сайте Минтранса.
«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота – яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», – сказано в сообщении.
Путин подчеркнул, что развитие отрасли гражданской авиации останется одним из главных приоритетов государственной политики. В частности, государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов», подчеркнул глава государства.
Накануне, 8 февраля, в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин сегодня проведет встречу с представителями авиационной отрасли и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации.
В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов страны и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.