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Путин поздравил работников гражданской авиации со 100-летием отрасли

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Его обращение опубликовано на сайте Минтранса.

«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота – яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», – сказано в сообщении. 

Путин подчеркнул, что развитие отрасли гражданской авиации останется одним из главных приоритетов государственной политики. В частности, государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов», подчеркнул глава государства. 

Накануне, 8 февраля, в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин сегодня проведет встречу с представителями авиационной отрасли и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации. 

В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов страны и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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