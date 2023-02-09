Путин поздравил работников гражданской авиации со 100-летием отрасли

«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием гражданской авиации России. Развитие гражданского воздушного флота – яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших "на крыло" новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», – сказано в сообщении.