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Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли

Ведомости

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 февраля, встретится с представителями авиационной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча пройдет по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.

«9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации, Владимир Путин встретится с представителями профессионального авиационного сообщества, в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации», – говорится в сообщении.

Российский президент также будет участвовать в торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце. Там глава государства вручит государственные награды представителям отрасли.

В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов страны и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.

Из описания награды следует, что медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне этой награды – взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. Вверху, по окружности, – надпись «100 лет гражданской авиации России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных