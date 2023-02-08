Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли

Из описания награды следует, что медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне этой награды – взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. Вверху, по окружности, – надпись «100 лет гражданской авиации России».