Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли
Президент России Владимир Путин в четверг, 9 февраля, встретится с представителями авиационной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча пройдет по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.
«9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации, Владимир Путин встретится с представителями профессионального авиационного сообщества, в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации», – говорится в сообщении.
Российский президент также будет участвовать в торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце. Там глава государства вручит государственные награды представителям отрасли.
В ноябре 2022 г. Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Согласно положению о юбилейной медали, ею награждаются работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов государственной власти, органов государственной власти субъектов страны и другие лица, которые внесли вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации.
Из описания награды следует, что медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне этой награды – взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария с наложенной на него картой России. Вверху, по окружности, – надпись «100 лет гражданской авиации России».