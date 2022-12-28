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Российская авиаотрасль получила 172 млрд рублей субсидий в этом году

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Российская авиаотрасль получила 172 млрд руб. в качестве субсидий из федерального бюджета в этом году, все средства были освоены, сообщили в пресс-службе Росавиации после совещания по предварительным итогам авиаперевозок.

«В 2022 г. государством из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации, которые доведены до получателей и освоены в полном объеме», — сказано в сообщении. 

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин отметил, что, согласно предварительным данным, объем региональных перевозок вырастет на 5-8% по итогам 2022 г. Несмотря на санкции, российские авиакомпании смогут достигнуть плановых годовых показателей, ожидает Потешкин. 

В этом году авиакомпании получили 100 млрд руб. в качестве субсидий, которые были распределены между 32 перевозчиками. Половину этих средств получила группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора»). Помимо этого, авиакомпании также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Закрытые после начала СВО аэропорты юга России получили 7,5 млрд руб. бюджетных средств. 

С января по ноябрь российские авиакомпании перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров, на 14,8 млн человек (или на 14%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на внутренние рейсы приходится 72,07 млн, а оставшиеся 15,93 млн – на международные. Плановый объем же составляет 94-96 млн пассажиров, говорил ранее министр транспорта Виталий Савельев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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