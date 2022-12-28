Российская авиаотрасль получила 172 млрд рублей субсидий в этом году

С января по ноябрь российские авиакомпании перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров, на 14,8 млн человек (или на 14%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на внутренние рейсы приходится 72,07 млн, а оставшиеся 15,93 млн – на международные. Плановый объем же составляет 94-96 млн пассажиров, говорил ранее министр транспорта Виталий Савельев.