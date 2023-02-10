Посол рассказал о блокировке 43 000 грузов для России и Белоруссии в порту Роттердама

22 июля 2022 г. порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерных перевозок в Россию и из нее на неопределенный срок. На российское направление приходилась значительная часть операций порта: из примерно 470 млн тонн грузов, ежегодно обрабатываемых в нем, 62 млн т (13%) следовали в Россию. Российский контейнеропоток составлял около 10% контейнерооборота через Роттердам.