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Посол рассказал о блокировке 43 000 грузов для России и Белоруссии в порту Роттердама

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В нидерландском порту Роттердама заблокированы около 43 000 транзитных грузов, которые должны быть доставлены в Россию и Белоруссию. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил посол в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 г. в порту Роттердама заблокировано около 43 000 транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия», – сказал он.

Шульгин подчеркнул, что торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по «содействию их [грузов] доставке до конечного адресата», помощь уже получили около сотни грузов.

По словам Шульгина, ситуация с транспортировкой грузов между странами затруднена. В частности, сейчас отсутствует прямое авиасообщение, действует запрет для грузовиков с российскими номерами на въезд на территорию ЕС и заход российских судов в европейские порты.

22 июля 2022 г. порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерных перевозок в Россию и из нее на неопределенный срок. На российское направление приходилась значительная часть операций порта: из примерно 470 млн тонн грузов, ежегодно обрабатываемых в нем, 62 млн т (13%) следовали в Россию. Российский контейнеропоток составлял около 10% контейнерооборота через Роттердам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных