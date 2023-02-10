Посол рассказал о блокировке 43 000 грузов для России и Белоруссии в порту Роттердама
В нидерландском порту Роттердама заблокированы около 43 000 транзитных грузов, которые должны быть доставлены в Россию и Белоруссию. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил посол в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
«По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 г. в порту Роттердама заблокировано около 43 000 транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия», – сказал он.
Шульгин подчеркнул, что торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по «содействию их [грузов] доставке до конечного адресата», помощь уже получили около сотни грузов.
По словам Шульгина, ситуация с транспортировкой грузов между странами затруднена. В частности, сейчас отсутствует прямое авиасообщение, действует запрет для грузовиков с российскими номерами на въезд на территорию ЕС и заход российских судов в европейские порты.
22 июля 2022 г. порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерных перевозок в Россию и из нее на неопределенный срок. На российское направление приходилась значительная часть операций порта: из примерно 470 млн тонн грузов, ежегодно обрабатываемых в нем, 62 млн т (13%) следовали в Россию. Российский контейнеропоток составлял около 10% контейнерооборота через Роттердам.