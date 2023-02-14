В ОАК рассматривают возможность производства Sukhoi SuperJet в Индии

По его словам, SSJ-100 будет востребован в Индии на внутренних перевозках. Он отметил, что Россия в свою очередь готова оказать необходимую помощь с технологической и технической стороны. Помимо SSJ-100, речь также идет о сотрудничестве по самолетам Ил-114 и МС-21, уточнил он.