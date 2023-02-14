В ОАК рассматривают возможность производства Sukhoi SuperJet в Индии
«Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь [в Индии] мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь», — заявил он.
Слюсарь добавил, что Индия сможет наладить производство планера, а также собрать самолет для поставок на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Глава ОАК счел, что получение Индией гражданского самолета с помощью России является «шагом вперед».
По его словам, SSJ-100 будет востребован в Индии на внутренних перевозках. Он отметил, что Россия в свою очередь готова оказать необходимую помощь с технологической и технической стороны. Помимо SSJ-100, речь также идет о сотрудничестве по самолетам Ил-114 и МС-21, уточнил он.
В России SSJ-100 находятся в эксплуатации с 2011 г., сейчас у отечественных перевозчиков около 150 самолетов. Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена.