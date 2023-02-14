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Бизнес

В ОАК рассматривают возможность производства Sukhoi SuperJet в Индии

Ведомости

ОАК рассматривает возможность локализации и производства Sukhoi SuperJet в Индии. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в разговоре с агентством «РИА Новости».

«Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь [в Индии] мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь», — заявил он.

Слюсарь добавил, что Индия сможет наладить производство планера, а также собрать самолет для поставок на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Глава ОАК счел, что получение Индией гражданского самолета с помощью России является «шагом вперед».

По его словам, SSJ-100 будет востребован в Индии на внутренних перевозках. Он отметил, что Россия в свою очередь готова оказать необходимую помощь с технологической и технической стороны. Помимо SSJ-100, речь также идет о сотрудничестве по самолетам Ил-114 и МС-21, уточнил он.

Ранее по теме: Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские

В России SSJ-100 находятся в эксплуатации с 2011 г., сейчас у отечественных перевозчиков около 150 самолетов. Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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