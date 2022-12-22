Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские

Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российскиеТогда эти самолеты постепенно встанут на бетон после исчерпания ресурса турбин
Замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 г., сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ100.
«У нас с 2024 г. должен появиться SSJ New, он предполагает использование двигателей ПД-8. Мы изначально не закладывали бюджетные ресурсы на то, чтобы проводить конструкторские работы и сертификацию этих двигателей на старый «Суперджет», – пояснил Мантуров. SSJ New – это версия самолета SSJ100 с максимальным уровнем локализации основных систем и агрегатов.
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