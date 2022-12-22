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Двигатели на уже построенных SSJ100 не будут заменять на российские

Тогда эти самолеты постепенно встанут на бетон после исчерпания ресурса турбин
Инна Сидоркова
В российских авиакомпаниях уже фиксировались случаи разборки SSJ100 в связи с невозможностью ремонта тех или иных узлов и агрегатов / Евгений Разумный / Ведомости

Замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 г., сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ100.

«У нас с 2024 г. должен появиться SSJ New, он предполагает использование двигателей ПД-8. Мы изначально не закладывали бюджетные ресурсы на то, чтобы проводить конструкторские работы и сертификацию этих двигателей на старый «Суперджет», – пояснил Мантуров. SSJ New – это версия самолета SSJ100 с максимальным уровнем локализации основных систем и агрегатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных