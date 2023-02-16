Минпромторг назвал покупателей заводов ушедшей из России IKEA
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишут «Известия».
Покупателями заводов станут специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». По словам Евтухова, оставленные шведской компанией мощности продолжат функционировать в РФ, изготавливаемую на них продукцию будут реализовывать в отечественных розничных сетях.
«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», – приводит издание слова Евтухова.
Замминистра также отметил, что российские компании должны теперь провести сделку с шведской стороной, ее параметры не называются. Как отмечает газета, на продажу IKEA выставила четыре предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, однако затем две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка и охватывает три завода.
По данным СПАРК, единственным владельцем базирующегося в Санкт-Петербурге «Слотекса» является Светлана Осипова, а «Лузалеса» из Сыктывкара – Мария Семенюк.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В октябре исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
В июне 2022 г. в Минпромторге сообщили о большом числе желающих выкупить активы шведской компании в России. В частности, интерес проявляли сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Гендиректор Hoff Максим Гришаков говорил, что компания готова рассмотреть возможность покупки предприятий, если такое предложение поступит от IKEA.