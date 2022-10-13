IKEA уволила 10 000 сотрудников в России
Сеть магазинов товаров для дома IKEA уволила 10 000 сотрудников в России при общей численности персонала в стране в 12 000. Об этом заявил исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин в интервью AFP.
Агентство со ссылкой на данные компании отмечает, что ее продажи выросли на 6% в годовом выражении, а текущий год там назвали «сложным» из-за инфляции и сворачивании деятельности в России в марте. Ритейлеру уже «пришлось попрощаться» с 10 000 работников в России, рассказал Бродин.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она завершилась 15 августа. В течение сентября магазины работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.