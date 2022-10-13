IKEA уволила 10 000 сотрудников в России

Агентство со ссылкой на данные компании отмечает, что ее продажи выросли на 6% в годовом выражении, а текущий год там назвали «сложным» из-за инфляции и сворачивании деятельности в России в марте. Ритейлеру уже «пришлось попрощаться» с 10 000 работников в России, рассказал Бродин.