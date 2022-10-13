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IKEA уволила 10 000 сотрудников в России

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA уволила 10 000 сотрудников в России при общей численности персонала в стране в 12 000. Об этом заявил исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин в интервью AFP.

Агентство со ссылкой на данные компании отмечает, что ее продажи выросли на 6% в годовом выражении, а текущий год там назвали «сложным» из-за инфляции и сворачивании деятельности в России в марте. Ритейлеру уже «пришлось попрощаться» с 10 000 работников в России, рассказал Бродин.

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 

Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она завершилась 15 августа. В течение сентября магазины работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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