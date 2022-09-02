С завода IKEA в Ленинградской области уволили 520 сотрудников
По информации представителя правительства региона, в «Икеа Индастри Тихвин» сократили около 50% рабочих от общего числа персонала. Сейчас на заводе остались работать около 500 человек. Отмечается, что 152 бывших сотрудника предприятия IKEA обратились в тихвинский филиал биржи труда.
Как подчеркнули власти области, служба занятости помогает уволенному персоналу найти новое место работы. Также организация содействует им в повышении квалификации и оказывает психологическую поддержку.
О том, что около 500 из 1000 сотрудников будут уволены с завода, стало известно еще в середине июля. Об этом сообщила глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.
Накануне фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу в рамках предпродажной подготовки предприятия. Отмечалось, что заводы в Кировской и Новгородской областях заработают с 5 сентября.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она завершилась 15 августа. В течение сентября магазины будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.
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