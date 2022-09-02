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Бизнес

С завода IKEA в Ленинградской области уволили 520 сотрудников

Ведомости

С июля 520 сотрудников на заводе IKEA в Ленинградской области были уволены по соглашению сторон. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные службы занятости региона.  

По информации представителя правительства региона, в «Икеа Индастри Тихвин» сократили около 50% рабочих от общего числа персонала. Сейчас на заводе остались работать около 500 человек. Отмечается, что 152 бывших сотрудника предприятия IKEA обратились в тихвинский филиал биржи труда.

Как подчеркнули власти области, служба занятости помогает уволенному персоналу найти новое место работы. Также организация содействует им в повышении квалификации и оказывает психологическую поддержку. 

О том, что около 500 из 1000 сотрудников будут уволены с завода, стало известно еще в середине июля. Об этом сообщила глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

Накануне фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу в рамках предпродажной подготовки предприятия. Отмечалось, что заводы в Кировской и Новгородской областях заработают с 5 сентября. 

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 

Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она завершилась 15 августа. В течение сентября магазины будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных