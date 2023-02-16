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Бизнес

Заводы IKEA после продажи новым владельцам продолжат выпуск той же продукции

Ведомости

Заводы IKEA в России после продажи новым владельцам продолжат выпуск той же продукции, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Да, безусловно, та же самая продукция. Под это соориентированы мощности, все технологические, производственные процессы. Поэтому нет смысла ничего менять, можно только развивать и улучшать», – отметил Евтухов в эфире телеканала РБК.

Замминистра ранее сообщил, что покупателями заводов IKEA станут специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». По словам Евтухова, оставленные шведской компанией мощности продолжат функционировать в РФ, изготавливаемую на них продукцию будут реализовывать в отечественных розничных сетях.

4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В октябре исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.

Ранее по теме: Минпромторг назвал покупателей заводов ушедшей из России IKEA
https://dzen.ru/news/story/Zamglavy_Gosdepa_Nuland_anonsirovala_novyj_paket_sankcij_protiv_Rossii_na24_fevralya--f472452f680697b52aff16ebbdf2894c?lang=ru&rubric=index&fan=1&stid=FwSxtZi_3H3qSA3j0eOH&t=1676569134&tt=true&persistent_id=2009760908&story=214fcc7a-4b1a-532a-a0d0-9fe3853d7be3&issue_tld=ru

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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