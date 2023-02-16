Заводы IKEA после продажи новым владельцам продолжат выпуск той же продукции
Заводы IKEA в России после продажи новым владельцам продолжат выпуск той же продукции, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Замминистра ранее сообщил, что покупателями заводов IKEA станут специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». По словам Евтухова, оставленные шведской компанией мощности продолжат функционировать в РФ, изготавливаемую на них продукцию будут реализовывать в отечественных розничных сетях.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В октябре исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.