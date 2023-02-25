Welt am Sonntag узнала о планах ФРГ использовать трубы «Северного потока — 2»

По данным собеседников газеты, федеральное правительство ведет переговоры с трубопроводной компанией Nord Stream 2 и назначенной по делу о банкротстве оператора газопровода. Речь идет о приобретении более 3000 ранее не использованных при строительстве «СП – 2» труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Сегменты, как отмечается, могут быть использованы для строительства почти 40 км линии, которая соединит запланированный у Рюгена терминал СПГ с расположенной на материковой Германии общиной Лубмин. Сделка о покупке труб может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит российскому «Газпрому», указывает газета.