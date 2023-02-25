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Welt am Sonntag узнала о планах ФРГ использовать трубы «Северного потока — 2»

Ведомости

Правительство Германии обсуждает возможность покупки труб, которые остались после строительства газопровода «Северный поток – 2», для запуска трубопровода протяженностью около 40 км, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на несколько неназванных источников.

По данным собеседников газеты, федеральное правительство ведет переговоры с трубопроводной компанией Nord Stream 2 и назначенной по делу о банкротстве оператора газопровода. Речь идет о приобретении более 3000 ранее не использованных при строительстве «СП – 2» труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Сегменты, как отмечается, могут быть использованы для строительства почти 40 км линии, которая соединит запланированный у Рюгена терминал СПГ с расположенной на материковой Германии общиной Лубмин. Сделка о покупке труб может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит российскому «Газпрому», указывает газета.

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Строительство СПГ терминала на острове в Балтийском море должно начаться в мае, введение в эксплуатацию, по данным Welt am Sonntag, ожидается до зимы следующего года.

«Чтобы уложиться в сжатые сроки, имеет смысл использовать уже находящиеся на хранении трубы Nord Stream», – поясняет газета.

В конце сентября прошлого года в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. При этом вторая нитка «Северного потока — 2» остается неповрежденной и в теории может подавать газ.

30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. На момент взрывов поставки газа по «Северному потоку» были приостановлены. Такое решение «Газпром» принял из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ на компрессорной станции «Портовая». «Северный поток — 2» и вовсе не был введен в эксплуатацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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