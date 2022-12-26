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NYT: Nord Stream оценит стоимость ремонта поврежденных труб «Северных потоков»

Ведомости

Оператор «Северных потоков» Nord Stream приступил к оценке стоимости ремонта поврежденных в результате диверсии трубопроводов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что, по одной из оценок, стоимость ремонта может составить не менее $500 млн. Газета отмечает, что в настоящее время российские специалисты также изучают, как долго поврежденные трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды. 

Газета также отмечает, что еще на этапе строительства «Северного потока — 1» среди западных стран было немало противников этого проекта. Главным аргументом было то, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газаа и станет «рычагом давления» Москвы.

В то же время глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг рассказал NYT, что у следователей «нет конкретных доказательств» виновности кого-либо. Ранее шведские власти допускали, что за диверсией может стоять государственное лицо.

Накануне, 25 декабря, в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технические возможности для ремонта «Северных потоков» существуют, но на это понадобятся деньги и время. Он уточнил, что российскую сторону до сих пор так и не допустили к полученной в ходе расследования информации.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. В ноябре Nord Stream приступила к самостоятельному обследованию повреждений «Северных потоков» в водах Швеции и Дании.

В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

В ходе пресс-конференции 22 декабря Путин задал риторический вопрос о лице, заинтересованном в подрыве газопроводов. «Как обычно в таких случаях говорят: смотри, кто заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи российского газа на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Вот тот и взорвал», — заключил глава государства.

Ранее по теме: WP: доказательств причастности России к подрывам «Северных потоков» нет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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