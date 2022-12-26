NYT: Nord Stream оценит стоимость ремонта поврежденных труб «Северных потоков»

В ходе пресс-конференции 22 декабря Путин задал риторический вопрос о лице, заинтересованном в подрыве газопроводов. «Как обычно в таких случаях говорят: смотри, кто заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи российского газа на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Вот тот и взорвал», — заключил глава государства.