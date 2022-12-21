WP: доказательств причастности России к подрывам «Северных потоков» нет

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.