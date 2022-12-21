WP: доказательств причастности России к подрывам «Северных потоков» нет
После диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» многие западные лидеры поспешили обвинить в них Россию, однако теперь уже десятки западных чиновников и представителей спецслужб заявляют в частном порядке об отсутствии доказательств причастности Москвы, пишет газета The Washington Post.
«На данный момент нет никаких доказательств того, что за саботажем стояла Россия», – приводит издание слова одного из более 20 опрошенных им представителей дипломатических и разведывательных служб в девяти странах.
Часть этих людей заявили, что не считают Москву причастной к инцидентам на газопроводах, для остальных же она по-прежнему остается главным подозреваемым. По мнению собеседников издания, сомневающихся в причастности России к диверсиям, Москва от них не могла и не получила никакой выгоды, при этом газопроводы были, по их мнению, «рычагом давления» на ЕС, которого она теперь лишилась.
Другие же предполагают, что Россия за счет этих диверсий якобы хотела продемонстрировать уязвимость трубопроводов, кабелей и другой подводной инфраструктуры, пригрозив тем самым странам, оказывающим поддержку Киеву.
Как отмечает издание, американская разведка не перехватывала каких-либо переговоров российских военных или чиновников, которые могли бы прямо или косвенно указывать на причастность РФ к инцидентам. Сложность же расследования создает угрозу того, что диверсии вообще могут остаться нераскрытыми, предупреждают некоторые лица на Западе.
В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
В ноябре власти Дании выдали разрешение компании Nord Stream AG на проведение собственного расследования повреждений газопроводов в ИЭЗ Дании. 2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.