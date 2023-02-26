«Вкусно – и точка» 27 февраля запустит продажи аналога «Биг Мака»

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта 2022 г. американский «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка».