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«Вкусно – и точка» 27 февраля запустит продажи аналога «Биг Мака»

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» 27 февраля добавит в меню аналог «Биг Мака» – бургер «Биг Хит». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Новинка будет доступна для заказа во всех российских предприятиях сети. Стоимость бургера составит от 165 руб.

В его состав войдут котлеты из 100%-ной говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».

Сложность с воссозданием «Биг Мака» состояла в замене оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу, объяснял ранее генеральный директор сети Олег Пароев.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта 2022 г. американский «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных