«Вкусно — и точка» представит аналог «БигМака» в феврале
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит в феврале аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит», заявил генеральный директор сети Олег Пароев.
«Мы нашли, разработали аналог "Биг Мака", и в феврале появится продукт под названием "Биг Хит". Мы долго его собирали, и нам важно было воссоздать тот самый вкус, знакомый потребителю», — отметил Пароев.
По словам бизнесмена, компания полностью восстановила продуктовую линейку, составлявшую меню ушедшего из РФ McDonald’s, сети также удалось занять большую, чем у американского бренда, долю рынка относительно ближайших конкурентов — KFC и Burger King.
В конце ноября пресс-служба сети сообщила о запуске в декабре аналога «Хэппи мила» с книгами. В компании пообещали, что до конца 2023 г. детские наборы с сюрпризом появятся в ресторанах «Вкусно — и точка» по всей России. В состав «Кидс комбо» войдут наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки и яблочные дольки. Также ребенок сможет выбрать прохладительный напиток из основного меню, в том числе молочный коктейль и сок.
McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.