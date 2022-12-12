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«Вкусно — и точка» представит аналог «БигМака» в феврале

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит в феврале аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит», заявил генеральный директор сети Олег Пароев.

«Мы нашли, разработали аналог "Биг Мака", и в феврале появится продукт под названием "Биг Хит". Мы долго его собирали, и нам важно было воссоздать тот самый вкус, знакомый потребителю», — отметил Пароев.

По словам бизнесмена, компания полностью восстановила продуктовую линейку, составлявшую меню ушедшего из РФ McDonald’s, сети также удалось занять большую, чем у американского бренда, долю рынка относительно ближайших конкурентов — KFC и Burger King.

В конце ноября пресс-служба сети сообщила о запуске в декабре аналога «Хэппи мила» с книгами. В компании пообещали, что до конца 2023 г. детские наборы с сюрпризом появятся в ресторанах «Вкусно — и точка» по всей России. В состав «Кидс комбо» войдут наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки и яблочные дольки. Также ребенок сможет выбрать прохладительный напиток из основного меню, в том числе молочный коктейль и сок.

McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных