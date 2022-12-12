«Вкусно — и точка» представит аналог «БигМака» в феврале

В конце ноября пресс-служба сети сообщила о запуске в декабре аналога «Хэппи мила» с книгами. В компании пообещали, что до конца 2023 г. детские наборы с сюрпризом появятся в ресторанах «Вкусно — и точка» по всей России. В состав «Кидс комбо» войдут наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки и яблочные дольки. Также ребенок сможет выбрать прохладительный напиток из основного меню, в том числе молочный коктейль и сок.