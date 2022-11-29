«Вкусно — и точка» в декабре запустит аналог «Хэппи мила» с книгами

«С 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — уточнили в пресс-службе. В компании пообещали, что до конца 2023 г. детские наборы с сюрпризом появятся в ресторанах «Вкусно — и точка» по всей России.