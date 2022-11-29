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«Вкусно — и точка» в декабре запустит аналог «Хэппи мила» с книгами

Ведомости

С 12 декабря в нескольких городах России в сети ресторанов «Вкусно — и точка» начнут продаваться детские наборы «Кидс комбо» — аналог «Хэппи мила» в McDonald’s. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. 

«С 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — уточнили в пресс-службе. В компании пообещали, что до конца 2023 г. детские наборы с сюрпризом появятся в ресторанах «Вкусно — и точка» по всей России. 

В состав «Кидс комбо» войдут наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки и яблочные дольки. Также ребенок сможет выбрать прохладительный напиток из основного меню, в том числе молочный коктейль и сок. 

Однако сюрприз в наборе будет отличаться от оригинального «Хэппи мила». Так, вместо игрушки планируется класть книги с головоломками и лабиринтами. В компании отметили, что задания в них способствуют развитию памяти и логики ребенка. Всего коллекция состоит из 14 книг. 

О планах «Вкусно — и точка» запустить аналог «Хэппи мила» стало известно еще в августе. Тогда в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. В частности, во «Вкусно — и точка» решили зарегистрировать бренд «Кидс комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. 

В сентябре генеральный директор компании Олег Пароев отмечал, что вернуть в меню «Хэппи мил» пока что невозможно из-за проблем с поставками игрушек. Он добавил, что «Вкусно — и точка» уже ищет новых поставщиков.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдса» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ. Накануне, 28 ноября, стало известно, что девять бывших ресторанов «Макдоналдса» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, которыми управляет компания «Развитие РОСТ», также откроются под брендом «Вкусно — и точка». Шесть предприятий начнут работать уже с 1 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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