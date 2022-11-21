«Вкусно – и точка» объявила о запуске доставки в первых регионах
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает доставку через сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery Club в первых городах, сообщается на сайте компании.
С 29 ноября доставка будет запущена в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери и еще 15 городах. До конца года она также станет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных регионах, где есть рестораны сети, – до конца зимы. В компании также пообещали подключать к доставке и других партнеров, в том числе и региональных.
На прошлой неделе «Вкусно — и точка» сообщила, что ее владелец Александр Говор приобрел российские активы компании Havi Logistics, специализирующейся на логистике продуктов питания. В компании подчеркнули, что все сотрудники компании сохранят свои рабочие места, менеджмент также менять не станут. По завершении сделки все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».
После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдса» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса