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«Вкусно – и точка» объявила о запуске доставки в первых регионах

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает доставку через сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery Club в первых городах, сообщается на сайте компании.

С 29 ноября доставка будет запущена в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери и еще 15 городах. До конца года она также станет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных регионах, где есть рестораны сети, – до конца зимы. В компании также пообещали подключать к доставке и других партнеров, в том числе и региональных.

На прошлой неделе «Вкусно — и точка» сообщила, что ее владелец Александр Говор приобрел российские активы компании Havi Logistics, специализирующейся на логистике продуктов питания. В компании подчеркнули, что все сотрудники компании сохранят свои рабочие места, менеджмент также менять не станут. По завершении сделки все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».

После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдса» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных