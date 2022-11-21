«Вкусно – и точка» объявила о запуске доставки в первых регионах

С 29 ноября доставка будет запущена в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе, Твери и еще 15 городах. До конца года она также станет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных регионах, где есть рестораны сети, – до конца зимы. В компании также пообещали подключать к доставке и других партнеров, в том числе и региональных.