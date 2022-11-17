McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане

McDonald's в марте закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору, которая получила название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». Вчера, 16 ноября, «Вкусно — и точка» сообщила о покупке Говором российских активов компании Havi Logistics – логистического партнера McDonald’s.