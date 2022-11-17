McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане
McDonald’s в Казахстане с завтрашнего дня приостанавливает работу всех ресторанов сети из-за возникших ограничений в местных поставках, сообщается на сайте компании.
«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», – говорится в сообщении.
В компании пообещали сообщить позднее о сроках октрытия заведений сети. В Казахстане у McDonald’s 24 ресторана в таких городах, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.
Ранее в ноябре стало известно о переходе ресторанов McDonald’s в Белоруссии на российский бренд «Вкусно – и точка». Как писали «Ведомости», данное решение может говорить о желании McDonald's в дальнейшем вернуться в страну.
McDonald's в марте закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору, которая получила название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». Вчера, 16 ноября, «Вкусно — и точка» сообщила о покупке Говором российских активов компании Havi Logistics – логистического партнера McDonald’s.
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