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Бизнес

McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане

Ведомости

McDonald’s в Казахстане с завтрашнего дня приостанавливает работу всех ресторанов сети из-за возникших ограничений в местных поставках, сообщается на сайте компании.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», – говорится в сообщении.

В компании пообещали сообщить позднее о сроках октрытия заведений сети. В Казахстане у McDonald’s 24 ресторана в таких городах, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.

Ранее в ноябре стало известно о переходе ресторанов McDonald’s в Белоруссии на российский бренд «Вкусно – и точка». Как писали «Ведомости», данное решение может говорить о желании McDonald's в дальнейшем вернуться в страну.

McDonald's в марте закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору, которая получила название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». Вчера, 16 ноября, «Вкусно — и точка» сообщила о покупке Говором российских активов компании Havi Logistics – логистического партнера McDonald’s.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных