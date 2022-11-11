Почему McDonald's в Белоруссии будет работать под брендом «Вкусно – и точка»Это говорит о желании компании в дальнейшем вернуться в страну и работать под единым названием
Рестораны McDonald's в Белоруссии начнут работать под российским брендом «Вкусно – и точка» в течение ближайших недель. Решение сохранить сеть под единым брендом может говорить о желании McDonald's в дальнейшем вернуться в страну, заявил «Ведомостям» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
«Я уверен, что есть договоренность с McDonald's о его возврате [на российский и белорусский рынок]. McDonald's идет путем передачи бизнеса одной компании [«Вкусно – и точка»], потому что рассчитывает вернуться», — считает Миронов. На рынке есть спрос на бургерные, говорит он. На российском рынке нишу McDonald's заняла сеть «Вкусно – и точка», и если не сделать так же в Белоруссии, то может «появиться другой игрок, который потенциально смог бы развиться до крупной сети». «Вернуть потерянные позиции в дальнейшем было бы крайне проблематично, пришлось бы конкурировать заново, и это тяжелейшая многолетняя работа. Гораздо проще уйти, оставив возможность для возврата», — подчеркнул эксперт.
«У McDonald's в Белоруссии нет варианта назваться иначе. Не было смысла искать другой бренд и дробить переход ресторанов [под управление другой компании]», — согласен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Для бизнеса ресторанов белорусской сети консолидированный переход на бренд «Вкусно – и точка» экономически выгоден, отмечает Миронов: крупный масштаб бизнеса позволяет работать с меньшими издержками и более низкими входными ценами. «Если ты работаешь на ограниченные части, ты теряешь качество, ты не можешь тратить столько денег на офис и сотрудников; экономически масштабирование очень выгодно», — заключил он.
О том, что рестораны McDonald's, работающие в Белоруссии под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны», перейдут на российский бренд «Вкусно – и точка», в российской компании объявили 11 ноября. Пресс-служба «Вкусно – и точка» сообщила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга компании «КСБ Виктори Рестораны». Работа «Вкусно – и точка» на белорусском рынке начнется после завершения всех юридических процедур и решения организационных вопросов. В Белоруссии открыто 25 ресторанов McDonald's, которые ежегодно обслуживают свыше 10 млн клиентов.
В сообщении «Вкусно – и точка» говорится, что за полгода компания «полностью наладила цепочку поставок и адаптировала логистику для бесперебойной работы всех предприятий сети на российском рынке».
McDonald's в марте закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего американского фастфуда.