Почему McDonald's в Белоруссии будет работать под брендом «Вкусно – и точка»

«Я уверен, что есть договоренность с McDonald's о его возврате [на российский и белорусский рынок]. McDonald's идет путем передачи бизнеса одной компании [«Вкусно – и точка»], потому что рассчитывает вернуться», — считает Миронов. На рынке есть спрос на бургерные, говорит он. На российском рынке нишу McDonald's заняла сеть «Вкусно – и точка», и если не сделать так же в Белоруссии, то может «появиться другой игрок, который потенциально смог бы развиться до крупной сети». «Вернуть потерянные позиции в дальнейшем было бы крайне проблематично, пришлось бы конкурировать заново, и это тяжелейшая многолетняя работа. Гораздо проще уйти, оставив возможность для возврата», — подчеркнул эксперт.