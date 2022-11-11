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Белорусский «Макдоналдс» тоже станет «Вкусно — и точка»

Ведомости

Рестораны «Макдоналдс», работающие в Белоруссии под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны», в течение нескольких недель перейдут на российский бренд «Вкусно – и точка». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Пресс-служба «Вкусно – и точка» сообщила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга компании «КСБ Виктори Рестораны». Работа «Вкусно – и точка» на белорусском рынке начнется после завершения всех юридических процедур и решения организационных вопросов.

«Теперь «Вкусно – и точка» будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало!» – заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.

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В Белоруссии открыто 25 ресторанов «Макдоналдс», которые ежегодно обслуживают свыше 10 млн клиентов.

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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