Белорусский «Макдоналдс» тоже станет «Вкусно — и точка»
Рестораны «Макдоналдс», работающие в Белоруссии под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны», в течение нескольких недель перейдут на российский бренд «Вкусно – и точка». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Пресс-служба «Вкусно – и точка» сообщила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга компании «КСБ Виктори Рестораны». Работа «Вкусно – и точка» на белорусском рынке начнется после завершения всех юридических процедур и решения организационных вопросов.
«Теперь «Вкусно – и точка» будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало!» – заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.
В Белоруссии открыто 25 ресторанов «Макдоналдс», которые ежегодно обслуживают свыше 10 млн клиентов.
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса