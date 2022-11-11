Белорусский «Макдоналдс» тоже станет «Вкусно — и точка»

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.