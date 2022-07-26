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Бизнес

McDonald’s потерял $1,2 млрд из-за ухода из России

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s списала $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России, следует из отчета за II квартал 2022 г., опубликованного на официальном сайте компании.

Чистая прибыль компании по итогам II квартала 2022 г. сократилась в 1,9 раза до $1,19 млрд. При этом по итогам первых шести месяцев 2022 г. выручка выросла на 3,4% до $11,384 млрд.

Общие расходы компании за II квартал составили $4,01 млрд. Они увеличились на 25% по сравнению с I кварталом именно за счет потерь в России. Общая прибыль McDonald’s сократилась на 3% до $5,72 млрд, хотя прогнозировалась на уровне $5,81 млрд.

В отчете отмечается, что глобальные сопоставимые продажи McDonald's несколько превзошли ожидания. Во II квартале они выросли в мире на 9,7%, а в США — на 3,7%. Согласно прогнозам, повышение должно было составить 6,8% и 3,5% соответственно. 

14 марта «Макдоналдс» временно закрыл свои рестораны в России, однако уже 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американская сеть объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка». Новые владельцы обещают, что все рестораны сети заработают в сентябре этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных