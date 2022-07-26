McDonald’s потерял $1,2 млрд из-за ухода из России
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s списала $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России, следует из отчета за II квартал 2022 г., опубликованного на официальном сайте компании.
Чистая прибыль компании по итогам II квартала 2022 г. сократилась в 1,9 раза до $1,19 млрд. При этом по итогам первых шести месяцев 2022 г. выручка выросла на 3,4% до $11,384 млрд.
Общие расходы компании за II квартал составили $4,01 млрд. Они увеличились на 25% по сравнению с I кварталом именно за счет потерь в России. Общая прибыль McDonald’s сократилась на 3% до $5,72 млрд, хотя прогнозировалась на уровне $5,81 млрд.
В отчете отмечается, что глобальные сопоставимые продажи McDonald's несколько превзошли ожидания. Во II квартале они выросли в мире на 9,7%, а в США — на 3,7%. Согласно прогнозам, повышение должно было составить 6,8% и 3,5% соответственно.
14 марта «Макдоналдс» временно закрыл свои рестораны в России, однако уже 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американская сеть объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка». Новые владельцы обещают, что все рестораны сети заработают в сентябре этого года.
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