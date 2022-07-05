Объемы продаж фастфуда в России достигли уровня 2021 года

Так, во II квартале 2022 г. средний чек в ресторанах быстрого питания составил 402 руб., что на 13% больше показателей прошлого года на аналогичный период. При всем этом в натуральном выражении объем продаж незначительно упал в сравнении с прошлым годом – на 1%, однако в денежном вырос на 19%.