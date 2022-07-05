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Объемы продаж фастфуда в России достигли уровня 2021 года

Ведомости

Продажи в ресторанах быстрого питания в России вернулись к показателям прошлого года, при этом средний чек составляет 405 руб., что выше показателей 2021 г. на 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Чек Индекса». В денежной эквиваленте продажи фастфуда выросли на 20% в сравнении с 2021 г.

Так, во II квартале 2022 г. средний чек в ресторанах быстрого питания составил 402 руб., что на 13% больше показателей прошлого года на аналогичный период. При всем этом в натуральном выражении объем продаж незначительно упал в сравнении с прошлым годом – на 1%, однако в денежном вырос на 19%.

На данный момент особой популярностью среди россиян пользуются хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стаканчиках 0,3 л, а также квас 0,5 л.

Основной причиной, почему растет спрос на еду ресторанов быстрого питания, эксперты «Чек Индекса» называют рост внутреннего туризма, а также налаженной системы доставки. Так? показатели в 2022 г. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи выросли на треть год к году.

В середине марта McDonald`s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России. В середине июня в стране рестораны компании открылись под новым брендом. Теперь сеть ресторанов называется «Вкусно и точка». Сеть рассчитывает, что к сентябрю они запустят заново в работу все рестораны. На данный момент работают всего 142 ресторана из 850 по всей стране.

Ранее по теме: Бывший McDonald’s открылся под новым брендом «Вкусно – и точка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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