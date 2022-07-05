Объемы продаж фастфуда в России достигли уровня 2021 года
Продажи в ресторанах быстрого питания в России вернулись к показателям прошлого года, при этом средний чек составляет 405 руб., что выше показателей 2021 г. на 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Чек Индекса». В денежной эквиваленте продажи фастфуда выросли на 20% в сравнении с 2021 г.
Так, во II квартале 2022 г. средний чек в ресторанах быстрого питания составил 402 руб., что на 13% больше показателей прошлого года на аналогичный период. При всем этом в натуральном выражении объем продаж незначительно упал в сравнении с прошлым годом – на 1%, однако в денежном вырос на 19%.
На данный момент особой популярностью среди россиян пользуются хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стаканчиках 0,3 л, а также квас 0,5 л.
Основной причиной, почему растет спрос на еду ресторанов быстрого питания, эксперты «Чек Индекса» называют рост внутреннего туризма, а также налаженной системы доставки. Так? показатели в 2022 г. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи выросли на треть год к году.
В середине марта McDonald`s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России. В середине июня в стране рестораны компании открылись под новым брендом. Теперь сеть ресторанов называется «Вкусно и точка». Сеть рассчитывает, что к сентябрю они запустят заново в работу все рестораны. На данный момент работают всего 142 ресторана из 850 по всей стране.