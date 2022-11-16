Владелец «Вкусно - и точка» покупает активы логистического партнера McDonald’s
Бизнесмен Александр Говор, владеющий сетью фастфуда «Вкусно и точка», приобрел российские активы компании Havi Logistics, специализирующейся на логистике продуктов питания.
«В периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», – говорится в сообщении пресс-службы «Вкусно и точка».
В компании подчеркнули, что все сотрудники компании сохранят свои рабочие места, менеджмент также менять не станут. По завершении сделки все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».
Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах. В России Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Помимо «Макдоналдс» компания также сотрудничала с покинувшей Россию IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.
После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из России. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
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