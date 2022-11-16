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Бизнес

Владелец «Вкусно - и точка» покупает активы логистического партнера McDonald’s

Ведомости

Бизнесмен Александр Говор, владеющий сетью фастфуда «Вкусно и точка», приобрел российские активы компании Havi Logistics, специализирующейся на логистике продуктов питания. 

«В периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», – говорится в сообщении пресс-службы «Вкусно и точка».

В компании подчеркнули, что все сотрудники компании сохранят свои рабочие места, менеджмент также менять не станут. По завершении сделки все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».

Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах. В России Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Помимо «Макдоналдс» компания также сотрудничала с покинувшей Россию IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.

После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из России. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных