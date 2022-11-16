Владелец «Вкусно - и точка» покупает активы логистического партнера McDonald’s

Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах. В России Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Помимо «Макдоналдс» компания также сотрудничала с покинувшей Россию IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.