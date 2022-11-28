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Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах начнут работать под брендом «Вкусно — и точка»

Ведомости

Компания «Развитие РОСТ» (бывшая франчайзи McDonald's), которая управляет ресторанами на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, с 1 декабря начнет работать под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«С 1 декабря предприятия ООО "Развитие РОСТ" (дочерняя компания ресторанного холдинга "Росинтер ресторантс") продолжат свою работу в России под брендом "Вкусно — и точка”», — говорится в сообщении.

В настоящее время данная компания управляет девятью точками на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. В сообщении отмечается, что процесс перехода будет реализован по тем же правилам и процедурам, по которым он прошел с остальными франчайзи.

Гендиректор ООО «Развитие РОСТ» Михаил Полиновский уточнил, что шесть точек начнут работать с 1 декабря. Еще два ресторана откроются после обновления декора, девятый — после открытия терминала Д аэропорта «Шереметьево».

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ.

Также в начале ноября стало известно, что рестораны McDonald’s в Белоруссии также перейдут под российский бренд «Вкусно – и точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных