«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нового названия для колы
Так, среди будущих возможных названий колы значатся «Кола — и точка» и «ТочкаКола». Также планируется зарегистрировать товарный знак «Кидс Комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. Судя по всему, речь идет об аналоге Happy Meal — набора детских обедов с игрушкой в «Макдоналдс».
Во «Вкусно — и точка» РБК подтвердили, что действительно выбирают название для газированного напитка, который заменит ушедшую из России Coca-Cola. Уточняется, что с самим напитком еще не определились. К слову, в начале августа генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина заявила, что компания ведет переговоры с сетью ресторанов быстрого питания о поставках газированных напитков. «Черноголовка» в том числе производит отечественную колу.
В конце июля «Вкусно — и точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли из-за оригинального соуса. Его нужно было заменить на аналогичный, который не отличался бы по вкусу. В случае с аналогом «Макфлурри» компания заменила запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом».
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Генеральный директор компании Олег Пароев обещал, что все рестораны сети заработают в сентябре 2022 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.