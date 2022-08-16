«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нового названия для колы

Во «Вкусно — и точка» РБК подтвердили, что действительно выбирают название для газированного напитка, который заменит ушедшую из России Coca-Cola. Уточняется, что с самим напитком еще не определились. К слову, в начале августа генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина заявила, что компания ведет переговоры с сетью ресторанов быстрого питания о поставках газированных напитков. «Черноголовка» в том числе производит отечественную колу.