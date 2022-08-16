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«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нового названия для колы

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Роспатента. 

Так, среди будущих возможных названий колы значатся «Кола — и точка» и «ТочкаКола». Также планируется зарегистрировать товарный знак «Кидс Комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. Судя по всему, речь идет об аналоге Happy Meal — набора детских обедов с игрушкой в «Макдоналдс».

Во «Вкусно — и точка» РБК подтвердили, что действительно выбирают название для газированного напитка, который заменит ушедшую из России Coca-Cola. Уточняется, что с самим напитком еще не определились. К слову, в начале августа генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина заявила, что компания ведет переговоры с сетью ресторанов быстрого питания о поставках газированных напитков. «Черноголовка» в том числе производит отечественную колу. 

Накануне РБК обратил внимание, что «Вкусно — и точка» также подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей. 

В конце июля «Вкусно — и точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли из-за оригинального соуса. Его нужно было заменить на аналогичный, который не отличался бы по вкусу. В случае с аналогом «Макфлурри» компания заменила запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом».

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 

12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Генеральный директор компании Олег Пароев обещал, что все рестораны сети заработают в сентябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных