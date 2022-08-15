«Вкусно — и точка» предложила новые названия для «Биг мака» и «Макфлурри»
Компания подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей.
В конце июля «Вкусно — и точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», отмечали в компании.
14 марта «Макдоналдс» временно закрыл свои рестораны в России, однако уже 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американская сеть объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка». Новые владельцы обещают, что все рестораны сети заработают в сентябре этого года.
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