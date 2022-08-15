В конце июля «Вкусно — и точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», отмечали в компании.