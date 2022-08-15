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«Вкусно — и точка» предложила новые названия для «Биг мака» и «Макфлурри»

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг мак». На это обратил внимание РБК.

Компания подала заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф хит» и «Биг хит» в категории сэндвичей.

В конце июля «Вкусно — и точка» объявила о начале продажи аналогов «Биг мака» и «Макфлурри». Сложности с «Биг маком» возникли в связи с необходимостью замены оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу. Что касается появления в меню аналога «Макфлурри», то здесь компания заменит запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», отмечали в компании.

14 марта «Макдоналдс» временно закрыл свои рестораны в России, однако уже 16 мая компания сообщила об уходе с российского рынка. В середине мая американская сеть объявила о продаже сети из 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка». Новые владельцы обещают, что все рестораны сети заработают в сентябре этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных